Генсек НАТО рассказал Трампу о последствиях выхода из альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал 45-му избранному президенту США Дональду Трампу о последствиях выхода из альянса.

Он заявил, что сейчас не время подрывать партнерство Европы и Штатов. Как сообщает британское издание The Guardian, Столтенберг отметил, что в настоящий момент мир стоит перед лицом серьезного вызова безопасности, вследствие чего не следует принимать поспешных решений - последствия могут быть плачевными.



Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО - это "устаревшая организация", концепция коллективной обороны которой вызывает серьезные сомнения.