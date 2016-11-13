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//В мире

Генсек НАТО рассказал Трампу о последствиях выхода из альянса

13 ноября 2016, 09:30 [ «АН-онлайн» ]

Генсек НАТО рассказал Трампу о последствиях выхода из альянса
фото: globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал 45-му избранному президенту США Дональду Трампу о последствиях выхода из альянса.

Он заявил, что сейчас не время подрывать партнерство Европы и Штатов. Как сообщает британское издание The Guardian, Столтенберг отметил, что в настоящий момент мир стоит перед лицом серьезного вызова безопасности, вследствие чего не следует принимать поспешных решений - последствия могут быть плачевными.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО - это "устаревшая организация", концепция коллективной обороны которой вызывает серьезные сомнения.

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ЕТ


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