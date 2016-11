Трамп пытался подкупать журналистов подарками

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп пытался подкупать журналистов, чтобы те в выгодном свете представляли его в СМИ.

Об этом рассказала телеведущая канала Fox News по имени Мегин Келли, которая отметила, что она была далеко не единственным журналистом, которому Трамп предлагал подарки. Как уточняет агентство Associated Press, эти данные содержатся в книге мемуаров женщины под названием Settle for More ("Довольствуйся большим"), в которой, в частности, затрагивается тема ее непростых отношений с миллиардером.

Телеведущая уверяет, что Дональд Трамп предложил ей пожить в его отеле в Нью-Йорке или оплатить ей и мужу авиаперелет во Флориду, чтобы посетить поместье политика.