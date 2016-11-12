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На марше протеста против Трампа началась стрельба

12 ноября 2016, 13:38 [ «АН-онлайн» ]

На марше протеста против Трампа началась стрельба
Фото: globallookpress.com

На мосту Моррисон в Портленде, где уже третью ночь подряд проходят акции протеста против избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, неизвестный открыл стрельбу.

Накануне полиции Портленда пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Было задержано более двадцати человек. В ходе акции демонстранты били стекла, поджигали мусорные баки и бросали в полицейских подвернувшиеся под руку предметы.

Сообщается, что сегодня как минимум один человек получил ранение в результате стрельбы, открытой одним из протестующих в западной части моста Моррисон. Очевидцы описали стрелявшего как худощавого афроамериканца. Полиция объявила его в розыск.

В настоящий момент Портленд является единственным крупным американским городом, где в настоящее время отмечается усиление беспорядков. Во всех других населенных пунктах акции протеста пошли на спад.

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