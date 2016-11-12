Трамп собирается бороться с ИГ вместе с Асадом

Дональд Трамп рассказал, какие действия он намерен предпринять для прекращения войны в Сирии. Высказывания нового президента Соединенных Штатов опубликовала газета The New York Times.

Трамп заявил, что планирует сосредоточиться на борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». В этом вопросе американский лидер готов сотрудничать с режимом президента Сирии Башара Асада. Также Трамп собирается прекратить поддержку так называемой умеренной оппозиции в Сирии. По словам политика, он откажет им в помощи, потому что не знает, что это за люди.

Стоит отметить, что в похожем ключе Трамп высказывался и в ходе завершившейся для него триумфально выборной кампании. Так, в марте 2016 года республиканец заявил, что главной проблемой для США являются исламисты, а вовсе не президент Асад.

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