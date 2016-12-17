Последнее слово Барака Обамы было о России

В минувшую пятницу президент США Барак Обама дал свою последнюю пресс-конференцию, где больше всего говорил о России - даже больше, чем о самой Америке. Главный вывод Обамы: Россию бесполезно пугать.

Пугать Россию и стыдить ее может лишь тот, кто не вполне с ней знаком, так считает действующий президент США Барак Обама, передает ТАСС.

«Воспитывать» Россию различными способами типа санкций надо лишь при таких условиях, при которых не пострадают национальные и прочие интересы США, считает Обама. Эти слова можно считать признанием Обамы ошибочности курса антироссийских санкций.

Вместе с тем, политик в целом доволен собой и считает, что на посту президента он все сделал правильно. Журналисты отметили, что в своем заключительном выступлении перед СМИ Барак Обама 38 раз упомянул Россию, а фамилия Путина фигурировала в его речи 15 раз.