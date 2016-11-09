Барак Обама произнес речь по итогам выборов в США

«АН-онлайн» уже сообщали, что после того, как стало известно о победе Трампа, перед своими сторонниками выступила Хиллари Клинтон. Она сообщила, что поздравила своего главного соперника на выборах и предложила ему совместную работу во имя благополучия страны.

Следом за Клинтон произнес речь и действующий президент Америки. Как известно, Барак Обама поддерживал кандидата от демократов во время предвыборной кампании. Поддержал он ее и сейчас.

Барак Обама отметил, что, конечно, между ним и Трампом есть разногласия, но они не должны помешать в работе. Президент заявил, что независимо от партийной принадлежности все американцы, прежде всего, патриоты. А демократы и республиканцы – одна команда, сообщает rosbalt.ru.

Также он заявил, что все переживают за то, чтобы Дональд Трамп имел успех при управлении страной. Помимо этого Барак Обама заявил, что Америка докажет всему миру, что она способна мирно передавать власть.