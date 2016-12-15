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Путин и Абэ договорились о Курилах

15 декабря 2016, 17:26 [ «АН-онлайн» ]

Путин и Абэ договорились о Курилах
Фото: globallookpress.com

Стали известны некоторые подробности переговоров, которые проходят в рамках визита Владимира Путина в Японию. О том, что уже удалось обсудить на встрече, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. 

Одним из основных вопросов, которые находятся на повестке дня переговоров, стали Курильские острова. Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ удалось достичь в этой области ряда договоренностей.

По некоторым данным, обе страны будут вести совместную деятельность на территории Южных Курил. Она будет касаться таких сфер, как рыболовство, экология, медицина, туризм. При этом было отмечено, что совместная работа будет проходить на основе законов РФ, так как это территория России.

В свою очередь, премьер-министр Японии рассказал, что на встрече также были затронуты вопросы мирного договора между двумя странами, а также возможность свободного посещения островов людьми, которые раньше на них жили.

 

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