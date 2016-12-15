Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу

В четверг, 15 декабря, в японском правительстве высказались об опоздании президента Российской Федерации Владимира Путина на ранее запланированную встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга отметил, что задержка президента РФ Владимира Путина никак не скажется на двустороннем саммите. Он подчеркнул, что это всего лишь опоздание, которое глобально не может повлиять на встречу политиков, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российский лидер прибыл в Японию с рабочим визитом. Президент РФ проведет в стране два дня.