Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Японию

Утром в четверг, 15 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Японию с рабочим визитом.

Самолет лидера РФ приземлился в аэропорту Убэ в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю. Оттуда Путин отправится в город Нагато, где позже состоятся переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Уточняется, что местом встречи станет отель "Отани Сансо", передает ТАСС.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что встреча Путина и Абэ переносится на два часа в связи с опозданием самолета российского лидера.