За несколько часов до запланированной встречи в Нагано российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ телеканал NHK сообщил, что российский борт №1 задерживается.

Предполагается, что встреча на высшем уровне состоится на два часа позже запланированного времени.

Российский президент прилетает в Японию на два дня. Первый день переговоров пройдет в неформальной обстановке в термальном отеле в родном городе господина Абэ, расположенном в префектуре Ямагути. Предполагается беседа тет-а-тет, а также в узком составе, после чего принимающая сторона устроит рабочий обед членам делегаций.

В ходе официальных переговоров в первую очередь, будет уделено внимание новым совместным проектам в экономике. Возможно, стороны будут обсуждать мирный договор, о котором так много говорится в последнее время.

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