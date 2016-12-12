Японские власти готовы перестать спорить с Россией насчет Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны намерены прекратить многолетний спор с Россией по поводу Курильских островов.

Об этом японский премьер заявил в рамках встречи с жителями южных Курил, которая состоялась перед визитом президента России Владимира Путина в страну. Абэ подчеркнул свое намерение пойти на переговоры с РФ в высших сферах, чтобы раз и навсегда положить конец территориальным спорам, передает агентство Киодо.

Напомним, визит Путина в Японию состоится 15-16 декабря. В рамках поездки глава РФ планирует посетить префектуру Ямагути, родину предков Синдзо Абэ, а также Токио.