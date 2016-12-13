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Открытое письмо научной общественности и депутатов президенту В. Путину

13 декабря 2016, 15:42 [ «АН-онлайн» ]

Открытое письмо научной общественности и депутатов президенту В. Путину
globallookpress.com

Накануне предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию представители научной общественности и депутаты Сахалинской области обратились к нему с открытым письмом.
 

Открытое письмо представителей научной общественности и депутатов Сахалинской области  

                    Президенту Российской Федерации В.В. Путину

 

Уважаемый Владимир Владимирович!

Накануне Вашего предстоящего визита в Японию обращаемся  к Вам с настоящим Открытым письмом.

Развитие ситуации вокруг территориальных претензий Японии на российские южные Курилы, которые официальный Токио,  предъявляет нашей стране на протяжении последних шестидесяти лет – со времени заключения Советско-японской совместной декларации 1956 г. –  побудило нас еще раз обозначить принципиальные положения, показывающие необоснованность и пагубность каких-либо уступок в вопросе российского суверенитета над Курильскими островами, включая их южную группу (Кунашир, Итуруп, и Малая Курильская гряда, в которую входит о. Шикотан), в какие бы «завуалированные» схемы это не облекалось.

Мы исходим из твердой и неоднократно заявленной позиции российского руководства о законности вхождения Курильского архипелага в состав России по итогам Второй мировой войны, в частности, Вашего последнего заявления о неоспоримости российского суверенитета над всеми Курилами.

При этом по-прежнему вызывают озабоченность настойчивые попытки японского руководства, предлагающего в последнее время – в обмен на расширение японо-российского, включая инвестиционное, сотрудничества – различные схемы организации некоего «совместного хозяйственного освоения» южных Курил, истинной целью которых неизменно остается «не мытьем, так катаньем» добиться удовлетворения своих территориальных претензий к нашей стране.

Под прикрытием разговоров об углублении двусторонних экономических связей вновь выдвигается идея «необходимости» заключения мирного договора в обмен на южные Курилы.

В этой связи, хотели бы подчеркнуть, что формальный мирный договор с Японией в нынешних условиях является явным анахронизмом. Пора твердо заявить японскому руководству, что время реанимации не состоявшихся  по вине Токио и Вашингтона соглашений  давно прошло.  

Состояние войны между нашими странами прекращено еще в 1956 г., все необходимые для развития нормальных добрососедских, включая экономические, отношений соглашения заключены. Очевидно, что для Японии мирный договор является сейчас не целью, а средством реализации своих корыстных и ничем ни исторически, ни юридически не обоснованных территориальных притязаний к нашей стране, о чем, повторим, неоднократно заявляло руководство РФ.

Напомним, мирный договор не заключен у нас с Германией, что никак не препятствует развитию всестороннего плодотворного сотрудничества между нашими государствами.

По Конституции РФ территория Российской Федерации целостна и неотчуждаема, что также не позволяет поступаться ни единым островом, ни единой пядью родной земли. Любой опрометчивый шаг на предстоящих переговорах в Токио имел бы для России необратимые роковые последствия.

Настойчиво навязываемая российскому обществу и руководству нашей страны японской пропагандой мысль, что территориальные уступки или же их обещания в будущем (вроде признания «потенциального суверенитета Японии» над якобы «спорными островами») приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди», является глубоким заблуждением. Японские банки и корпорации не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции.

Зато в политическом плане любые уступки японским территориальным домогательствам или обещания таковых обязательно приведут к активизации  в Японии реваншистских сил, выступающих, как известно, с притязаниями не только на группу южных островов, но и на весь Курильский архипелаг, а также на южную половину Сахалина.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы надеемся, что в ходе Ваших переговоров с японской стороной, Вы будете исходить из незыблемости российского суверенитета над Курильскими островами и из того факта, что экономическое сотрудничество с Японией – как и с любым другим иностранным государством в этом регионе – возможно на основе взаимной выгоды без каких-либо увязок его с политическими требованиями и ссылок на события давно минувшего прошлого.

Какой-либо договор с Японией, как и вообще развитие российско-японского добрососедства, должен стать результатом признания обеими странами стабильных и четких границ, сложившихся в итоге Второй мировой войны. Иного пути решения территориального спора двух сторон нет и быть не должно.

Бабурин С.Н., доктор юридических наук, профессор

Багдасарян В.Э., доктор исторических наук, профессор, действительный член РАЕН

Болотников А.А., депутат Сахалинской областной Думы

Бровко П.Ф., доктор географических наук, профессор

Выголов Ю.Ф., депутат Сахалинской областной Думы

Галицкий В.П., доктор юридических наук, профессор

Гуськова Г.В., депутат Сахалинской областной Думы

Долгих Н.П., депутат Сахалинской областной Думы

Ефанов В.Н., доктор биологических наук, профессор, действительный член РАЕН

Зенкин А.М., депутат Сахалинской областной Думы

Зиланов В.К.,  профессор, действительный член МАНЭБ

Зимонин В.П., доктор исторических наук, профессор, действительный член РАЕН

Иванова С.В., депутат Сахалинской областной Думы

Калиниченко В.И., главный редактор журнала «Безопасность: наука и технологии»

Катасонова Е.Л., доктор исторических наук

Кашин Б.С., доктор физико-математических наук, действительный член РАН

Кислицин А.С., депутат Сахалинской областной Думы

Клочков Д.Н., доктор биологических наук

Кочев В.А., доктор юридических наук, профессор

Кошкин А.А., доктор исторических наук, профессор, действительный член РАЕН

Крупянко М.И., доктор политических наук

Кузин А.Т., доктор исторических наук, профессор

Лотин Е.В., депутат Сахалинской областной Думы

Любушкин В.И., депутат Сахалинской областной Думы

Марухин В.Ф., доктор исторических наук, профессор

Мясников В.С., доктор исторических наук, действительный член РАН

Назаров О.Г., доктор исторических наук

Плотников А.Ю., доктор исторических наук, профессор

Подойникова Г.В., депутат Сахалинской областной Думы

Пономарёв С.А., председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества

Реснянский С.И., доктор исторических наук, профессор, действительный член РАЕН

Родин А.В., доктор географических наук

Тавровский Ю.В., профессор

Тетекин В.Н., доктор исторических наук

Тихонов А.К., доктор исторических наук, профессор

Ткаченко Б.И.,  гл. научный сотрудник Морского государственного университета им. адм.  Г. И. Невельского

Тодоров В.Я., депутат Сахалинской областной Думы

Хлестов О.Н., чрезвычайный и полномочный посол, профессор

01.12.2016 года

 

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