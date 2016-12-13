Путин заявил, что у России нет территориальных проблем с Японией

Российский лидер Владимир Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией анахронизмом, который должен быть устранен.

В преддверии своего визита президент дал интервью японской телекомпании Nippon TV, в ходе которого отметил, что у России с Японией нет территориальных проблем. Он пояснил, что это японская сторона видит территориальные проблемы, однако Москва готова к их обсуждению.

В настоящий момент программа пребывания Путина в Японии с двухдневным визитом, запланированным на 15-16 декабря, находится в процессе согласования. Предполагается, что переговоры будут посвящены по большей части вопросам экономического сотрудничества.

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