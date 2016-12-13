В Японии предсказали судьбу южных Курил

Бывший глава правительства Японии Ёсиро Мори рассказал СМИ о беседе с президентом Владимиром Путиным в прежние годы, когда тот поинтересовался, появится ли на спорных «северных территориях» военная база США.

Разумеется, речь шла о варианте, если бы пресловутые острова Курильской гряды всё-таки отошли Японии. Ёсиро ответил, что допуск туда США он лично считает невозможным. Несмотря на важность военного альянса, политический курс не должен быть односторонним, считает экс-премьер.

Кроме того, он считает бесперспективным настаивать в диалоге с Россией на возвращении Японии всех четырёх островов. Впрочем, пока не известно, зайдёт ли о них разговор на встрече Путина с нынешним премьер-министром, которая состоится 15-16 декабря. Предполагается рассмотрение только экономического сотрудничества.

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