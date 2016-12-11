В Токио проходит митинг в поддержку политики Владимира Путина

Пока японский МИД активно готовится к двухдневному визиту Владимира Путина, граждане столицы страны митингуют за поддержку политики российского лидера, в частности, за воссоединение Крыма с Россией.

Митинг проходит немногочисленный, - сообщается о двух десятках митингующих, которых сопровождает полиция, передает ТАСС.

Но в этой акции важно не количество, а сам факт ее проведения и направленность тематики. Ранее «АН-онлайн» сообщали о популярности российского лидера в Японии: жители Страны восходящего солнца активно скупают календари с фотографиями Путина.

Митингующие в Токио держат в руках плакаты в поддержку визита Путина в Японию и его позиции по Крыму. Японцы также высказываются за скорейшую отмену антироссийских санкций.