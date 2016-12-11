СМИ: США недовольны визитом Путина в Японию

В японских СМИ появилась информация о том, что американская администрация высказывала активное недовольство подготовкой Японии к визиту российского президента. Однако, эти заявления были оставлены без внимания.

Японская сторона в ноябре, когда стало известно о визите Путина в Японию, неоднократно получала от кабмина США «сигналы недовольства» этим визитом и тем, как Япония готовится к приему российского лидера, передает republic.ru.

Японская пресса передает со ссылкой на свои источники в дипломатическом корпусе, что мнение США относительно того, что встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ якобы может ослабить влияние «большой семерки» на экономику России, было оставлено без внимания.

Япония продолжает готовиться к приему Путина. Как писали АН-онлайн ранее, визит пройдет 15-16 декабря.