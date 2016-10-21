СМИ: японцы скупают календари с Владимиром Путиным

В Японии развивается культ личности российского президента - календари с портретами Владимира Путина стали хитом продаж накануне визита Путина в страну восходящего солнца, пишет Japan Times.

Календари на 2017 год с фотографиями президента России Владимира Путина скупает все больше японцев, и подробности жизни российского лидера стали хитом новостей.

Один из новых японских календарей на 2017 год полностью посвящен Путину, который запечатлен на конных прогулках без рубашки, передает russian.rt.com. И вот этот-то календарь и раскупается жителями страны с огромной быстротой. Отмечается, что в центральном магазине сети Loft в Токио «путинские календари» занимают 3 и 4 места по продажам среди 3,5 тысячи других наименований. Продавцы календаря хоть и ожидали спрос на него, но не такой повальный...