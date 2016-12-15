Песков рассказал, почему задержался вылет Путина в Японию

Опоздание президента РФ на переговоры, которые были запланированы в Японии, вызвало небывалое обсуждение в Сети. Пресс-секретарь российского лидера дал официальный комментарий. Он объяснил, с чем было связано опоздание.

Дмитрий Песков поспешил заверить, что ничего особенного не случилось. Президент РФ задержался из-за рабочего графика. Он занимался решением важных вопросов, в том числе и по ситуации в Сирии. При этом японская сторона была извещена о возможной задержке переговоров, сообщает vedomosti.ru.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Японию почти с трехчасовым опозданием. Однако было отмечено, что это никак не скажется на программе визита, которая была запланирована.