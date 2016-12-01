Борьба с прогулами мешает депутатам Госдумы выезжать в народ

Депутаты седьмого созыва недовольны изменившимся графиком работы Думы, который был введен с приходом нового спикера Вячеслава Володина. Объявленная война с прогулами мешает парламентариям выезжать в народ.



В прошлом созыве депутаты работали одну неделю в регионах, еще одну — в комитетах, а оставшиеся две - на пленарных заседаниях. В осеннюю сессию регламент нижней палаты изменился: теперь объявлены три пленарные недели и одна региональная. Работу в своих комитетах слуги народа совмещают с пленарными заседаниями.



Такой порядок работы существенно осложнил выездные мероприятия парламентариев и их общение с избирателями в регионах. Особенно несладко приходится депутатам, работающим на Дальнем Востоке. На смену часовых поясов пожаловался РБК источник из фракции ЛДПР.



Один из единороссов анонимно рассказал, что созданные неудобства могут стать поводом для обращения в Комитет по регламенту, но пока официальных жалоб от недовольных туда не поступало. Так что никаких изменений в графике работы Думы пока не планируется. Скорее всего, депутатам придется смириться с этим фактом и, засучив рукава, нацелиться на решение возложенных на них задач без единого прогула.



