Депутатов-прогульщиков пугают штрафами

В Госдуме грядет борьба за усиление дисциплины. За отсутствие на пленарных заседаниях предлагается карать народных избранников штрафами. Правда, Дело это не скорое, требующее изменения федерального закона.

Сегодня Совет думы должен рассмотреть поправки к регламенту, одобренные ранее профильным комитетом, который запрещает депутатам голосовать по доверенности. Единственной уважительной причиной отсутствия на заседании может быть временная нетрудоспособность. Кстати говоря, подобный запрет действует в Совете Федерации уже с 2014 года.

Недавний опрос "Левада-Центра" показал, что после сентябрьских выборов в Госдуму у россиян резко упало доверие к власти.

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