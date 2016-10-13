После выборов в Госдуму у россиян упало доверие к власти - соцопрос

Через неделю после выборов в Госдуму (прошли 18 сентября) «Левада-центр» провел опрос, который показал, что доверие россиян к государственным и общественным институтам резко понизилось.

Самым низким оказался рейтинг правительства. За последние пять лет он упал больше, чем на четверть (26%). Доверие к Госдуме снизилось за последний год с 40 до 22%, даже церковь потеряла 10%. И хотя рейтинг главы государства тоже снизился с 80 до 74%, он все еще вызывает наибольшее доверие граждан.

По оценке замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, нынешние показатели близки к тому уровню, на котором они были «до Крыма».

По данным негосударственной исследовательской организации, около трети россиян (31%) считают, что выборы в Госдуму прошли нечестно. В том, что выборы были прозрачными, не сомневается почти половина (46%) жителей страны. 22% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму VII созыва, «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23, партии «Родина» и «Гражданская платформа» - по одному.



