Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы

Как известно, фактически "единороссовская" Госдума запретила голосование по доверенности на своих заседаниях, установив штрафы для депутатов-прогульщиков. Теперь 450 депутатов устраивают давку в столовой.

Как пожаловался СМИ член фракции ЛДПР Алексей Диденко, ему пришлось отстоять непривычно длинную очередь в обеденный перерыв. «Это же целая армия депутатов!» - возмутился голодный либерал-демократ.

Пусть не армия, а всего лишь около батальона, однако в соответствии с обновленным регламентом Думы каждый должен быть на рабочем месте как штык. Отсутствие возможно только по уважительным причинам, вроде болезни, командировки или официально оформленной региональной поездки. А нерасторопные депутаты могут носить обеды с собой.

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