В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров

Пятеро из семи рублёвых миллиардеров в Госдуме нового созыва – члены фракции «Единой России», сообщает американский журнал Forbes. Впрочем, вряд ли это кого-то удивляет, помня предыдущие созывы.

Самым «богатеньким Буратино» оказался депутат-единоросс предыдущих созывов Николай Борцов, бывший владелец комбината «Лебедянский»: на его счету 9,6 млрд рублей. По версии журнала, он занимает 144 место в списке самых обеспеченных людей России.

Следующими в списке миллиардеров, избранных беднеющим народом, «выстроились» другие опытные депутаты от партии власти – Григорий Аникеев (4,2 млрд рублей), Леонид Симановский (2,9 млрд), Ирэк Богуславский (1,8 млрд) и Айрат Хайруллин (1,7 млрд). Завершают «великолепную семёрку» самовыдвиженец Владислав Резник (1,3 млрд) и либерал-демократ Василий Тарасюк (1,08 млрд рублей).

Впрочем, другие СМИ нашли и других миллиардеров в депутатском корпусе седьмого созыва. Так, по информации РБК, депутат-единоросс и бизнесмен Андрей Палкин заработал 1,5 миллиарда рублей за прошлый год и владеет 62 квартирами. Возможно, список толстосумов среди российских законодателей скоро окажется ещё длиннее.

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