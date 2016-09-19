Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет

В августе 2016 года реальные доходы россиянин сократились в среднем на 8,3%. В последний раз быстрее доходы уменьшались в декабре 2008 года.Такие предварительные данные приводит сегодня Росстат.

Как констатирует Росстат, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2016 года, по предварительной оценке, составила 34 тыс. 95 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,8%.

В среднем денежные доходы на душу населения составили 30 912 рублей. В то же время в стране в августе сократилась безработица — на 0,1 п.п., до 5,2%.

Согласно данным Росстата, непрерывное сокращение доходов россиян продолжается 22 месяц подряд. В последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года.

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