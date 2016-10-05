Самый богатый депутат Госдумы владеет 62 квартирами

Сегодня состоится первое заседание обновленной Госдумы. Самым состоятельным депутатом российского парламента седьмого созыва, по сведениям СМИ, стал единоросс Андрей Палкин.

Как сообщает РБК, за прошлый год архангельский бизнесмен заработал 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, народный избранник владеет 59 квартирами в Архангельской области и еще тремя – в Московской.

Источник благосостояния Палкина – строительный бизнес, которым он занимается с 1990 годов. В Архангельской области, по данным журналистов, новоиспеченному парламентарию принадлежит восемь строительных компаний, которые предлагают жилье по доступным ценам.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что по итогам выборов в Госдуму прошли десять человек с уголовным прошлым. Это следует из сведений, которые предоставила в распоряжение СМИ Центральная избирательная комиссия.

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