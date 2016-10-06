В Госдуму попали 17 депутатов, не заработавшие за прошлый год ни копейки

В Госдуму VII созыва попали 17 депутатов с нулевыми доходами – это те, в прошлом году не заработали ни копейки. Львиная доля депутатов-бессребреников (14 человек) выдвинуты партией «Единая Россия».

Между прочим, их полку принадлежит и самый состоятельный парламентарий – Андрей Палкин, заработавший за 2015 год полтора миллиарда рублей. Архангельскому бизнесмену принадлежат не только 62 квартиры (59 - в Архангельской и еще три – в Московской области), но и восемь строительных компаний.

Один народный избранник, заработавший в 2015 году ноль рублей, избран от ЛДПР, еще двое выдвинуты «Справедливой Россией». В целом, доход ниже прожиточного минимума задекларировали 22 депутата нового созыва.

Самый молодой из них, 21-летний Сергей Власов (ЛДПР), рассказал Лайфу, на какие средства он умудрился существовать и оплачивать свою учёбу, ведь декларация новоявленного депутата за прошлый год девственно чиста.

"Мне помогала партия, я не работал. Партийные взносы, семья. В позапрошлом году я был штатным помощником депутата ГД и получал зарплату 23 тысячи рублей. Не считаю, что это супервысокая зарплата, я ещё и учёбу оплачиваю сам (Власов – студент двух вузов)", — поделился секретом депутат.





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