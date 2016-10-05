Россия признала, что без США в Сирии с террористами не справиться

Без сотрудничества с Соединенными Штатами Америки эффективной борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике не получится. Об этом заявил 5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с США по Сирии, но главная проблема – в позиции Америки, передает РИА Новости.

Вопрос журналистов, возможно ли возобновление взаимодействия двух стран, Дмитрий Песков рекомендовал адресовать к американской стороне.

Ранее "АН-онлайн" сообщали про то, что руководитель пресс-службы Госдепа США Джон Кирби заявил о приостановлении использования «двусторонних каналов» с Россией, которые были созданы для поддержания прекращения огня в Сирии.