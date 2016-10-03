«Нас не просто не любят, - нас хотят стереть с политической карты мира!»

Пошел второй год военной операции России в Сирийской Арабской Республике. Напоминаем, что в марте этого года президент РФ Владимир Путин объявил о частичном выводе наших войск из Сирии, потом было перемирие и, как водится, его нарушение американцами...

О промежуточных результатах за отчетный период размышляют...

Игорь КОРОТЧЕНКО, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса:

«Международный терроризм теперь не наступает, а обороняется»

- Главный итог российской операции против запрещенных в России «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» на территории Сирии - это сохранение сирийской государственности.

Ситуация в этой стране кардинально изменилась, потому что международный терроризм теперь не наступает, а обороняется. Это и есть главный итог применительно к Сирии.

Также важно отметить, что сирийская операция стала показателем нынешнего состояния российской армии и флота, которые способны решать сложные боевые задачи даже на географически удаленных театрах военных действий.

Новые ракеты, новые самолеты, новая работа штабов, новые генералы и офицеры, то есть новое качество российской армии, которая сегодня представляет серьезную силу и с которой считаются во всем мире!

«США нам не партнеры»

Что касается перемирия... Знаете, в любом случае важно понимать, что не существует чисто военного решения сирийской проблемы. Здесь необходим политический диалог внутри страны между правительством и оппозицией.

Так что то, что Россия поддерживала различные варианты перемирия, думаю, вполне нормально. Другое дело, что надежды на то, что США тоже привержены перемирию, оказались не более, чем иллюзиями.

Стратегические цели США не изменились, и они заключаются в том, чтобы вытеснить Россию с Ближнего Востока и, используя международных террористов, убрать Асада.

США нам не партнеры. В лучшем случае они - попутчики, причем только там, где идет совпадение каких-то тактических интересов, - и России очень важно это понимать.

«Америка перешла к открытым формам шантажа»

Да, появились сообщения, что США грозят России разрывом сотрудничества по Сирии. Но ведь в любом случае диалог и какое-то взаимодействие, координация всегда лучше, чем конфронтация.

То, что Америка сегодня перешла к таким прямым, открытым формам шантажа, по-моему, является показателем того, что, во-первых, инициатива в сирийском вопросе находится в наших руках, и, во-вторых, что США не изменили своих целей.

«Сбивать наши самолеты в Сирии могут только американские ПЗРК»

Да, недавние заявление официального представителя Госдепа Джона Кирби - это открытые формы шантажа, это фактически угроза терактами нашей стране!

Что ж, мы прекрасно понимаем, что США отказывают влияние на целый ряд сирийских вооруженных группировок, которые имеют весьма тонкое различие между террористами и представителями умеренной оппозиции.

На самом деле эта грань не существует, поэтому такие заявления в устах Кирби - это однозначно военно-политический шантаж, угроза России, как и его слова о том, что будут сбивать наши самолеты.

И чем же, интересно, их будут сбивать? Так вот сбивать наши самолеты в Сирии могут только американские ПЗРК...

«Когда было подписано соглашение Лаврова и Керри...»

Что касается угроз о том, что террористы ударят по России, что в российских городах будут теракты...

Что ж, это говорит от том, что либо США знают, что, возможно, готовится такая акция, либо угрожают нам, что могут организовать такую акцию или, по крайней мере, не препятствовать ей...

Я не знаю, кто мог ожидать каких-то иллюзий от переговоров с американцами.

С самого начала, когда было подписано соглашение Лаврова и Керри, я говорил о том, что США нельзя верить и они нас обманут. И буквально через несколько дней так и произошло.

«Там, где это выгодно России...»

Что касается атаки на гумконвой, то, возможно, это была целенаправленная акция оппозиции, либо действительно американский ударный беспилотник мог нанести этот удар...

Вот я и говорю, что США верить нельзя, потому что эта страна реализует только собственные интересы. Они для нас не партнеры.

Во-первых, США - это наши геополитические и военные противники, ну и, во-вторых, попутчики там, где возможно совпадение каких-то интересов тактического уровня.

Да, мы готовы к взаимодействию, потому что оно необходимо там, где оно действительно возможно, и там, где это выгодно России.

Но не надо иллюзий, что США - наши партнеры. США - это военный и политический противник России!

«Не надо думать, что Эрдоган стал нашим другом»

Что касается действий Турции, то она реализует собственные национальные интересы, поэтому не надо думать, что Эрдоган вдруг стал нашим другом и союзником. Нет, все это - чушь собачья!

Эрдоган точно такой же игрок, как и США, и каждый в этой мутной воде пытается ловить свою рыбку.

Поэтому Россия и в сирийской ситуации, и во всех других должна ориентироваться исключительно на собственные национальные интересы. И только эти интересы существенны для тех решений, которые мы будем принимать.

«Там, где есть возможность дать США пинка...»

А вот на интересы США нам просто наплевать, и если политики не могут об этом открыто сказать, то я, как эксперт, могу! Для нас первичны национальные интересы России.

Да, может быть, мы должны улыбаться американцам, жать им руку, но при этом понимать, что там, где есть возможность дать США пинка, мы такой пинок обязательно должны им дать!

Но мы не должны сознательно идти на обострение военно-политических отношений, и нам не надо, как пишут некоторые наши «эксперты», «накрывать» штабы с американскими советниками.

Просто мы должны четко понимать, в чем состоят наши главные интересы. В том, чтобы Сирия была сохранена как светское государство, чтобы она не распалась и чтобы Башар Асад оставался ее президентом.

«... чтобы в Сирии на ближайшие сто лет были две наших военных базы»

А еще интересы России заключаются в том, чтобы в Сирии на ближайшие сто лет были две наших военных базы: военно-воздушная и военно-морская.

Соответственно, сирийское правительство должно подписать такое соглашение с нами без права его денонсации.

Ближний Восток - это ключевой регион мира, и Россия должна присутствовать там и оказывать влияние на все процессы.

Там хотя бы в формате военно-морской базы и военно-воздушной базы должна быть наша армия и флот, и мы не должны сирийцам за это вообще ничего платить!

Вот в чем заключается наш интерес, а не в том, чтобы американцам какую-то шпильку вставить...

«Стратегическая цель США - изоляция и дезинтеграция России»

Что ж, стратегическая цель США - это изоляция и дезинтеграция России. Это стратегическая цель и американской политики, и в целом политики Запада.

Соответственно, мы и должны исходить из того, что нас не просто не любят, нас хотят стереть с политической карты мира, - и для этого делается и будет делаться все возможное!

Поэтому выход у нас только один — интересы нашего народа, интересы нашей страны превыше всего, а все остальное - вторично!

Если мы будем следовать такой логике, то нас впереди все-таки ждет успех, а не поражение...

* * *

«Мы можем стать свидетелями двух крупнейших поражений нашей страны - на Украине и в Сирии»

Виктор АЛКСНИС, депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«Не удалось обеспечить возможность самостоятельного существования режима Асада»

- Что ж, спустя год после начала нашей военной операции в Сирии с сожалением приходится констатировать, что ее цели не достигнуты и вряд ли будут достигнуты в обозримом будущем.

Да, России удалось спасти режим Асада от неминуемого падения, но этим все и ограничилось.

При этом не удалось обеспечить возможность самостоятельного существования этого режима без непосредственного участия России в боевых действиях.

«Предательство Ельцина»

А ведь, начиная с зимы 1989 года, когда из Афганистана был осуществлен вывод наших войск, режим Наджибуллы весьма успешно удерживал ситуацию под контролем еще почти три года - до лета 1992 года.

И только предательство Ельцина, запретившего осуществлять поставки правительству Афганистана оружия, боеприпасов и топлива, привело к его падению!

«У наших военных в Сирии могут возникнуть серьезные проблемы»

Ничего подобного в Сирии сейчас нет, и достичь перелома в гражданской войне так и не удалось. Россия оказалась втянута в военный конфликт, исход которого, к сожалению, непредсказуем.

Сегодня можно предположить, что в условиях нарастающей конфронтации между Россией и Западом помощь мятежникам будет значительно усилена.

В результате у наших военных в Сирии могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до экстренной эвакуации, поскольку практически невозможно обеспечить надежное тыловое обеспечение нашей группировки всем необходимым для ведения боевых действий за три тысячи километров от России.

«Российская Федерация - это не Советский Союз...»

По сути, повторяется ситуация гражданской войны в Испании 30-х годов прошлого столетия, когда именно логистика послужила одной из главных причин поражения Республиканского правительства.

Российская Федерация - это не Советский Союз с его практически неограниченными возможностями. Причем не надо забывать о наличии проблемы Босфора и Дарданелл...

«Эрдоган ведет себя, как пёс, которому прижали хвост»

Что касается каких-то действий Эрдогана, то он сейчас ведет себя, как тот пёс, которому прижали хвост, то есть пытается лизать руку. Правда, реально он всегда готов эту руку укусить.

Сейчас он вынужден занимать такую позицию в том числе и из-за внутриполитических проблем, то есть проблем и с курдами, и с военным переворотом.

Сегодня Эрдоган прикидывается другом России, однако это обычное восточное коварство. Когда ситуация созреет, то он опять укусит руку, протянутую Россией...

«В 2013 году Кремль уже сдавал режим Асада»

В складывающейся ситуации наш уход из Сирии может означать крупнейшее геополитическое поражение России!

Как вывод советских войск из Афганистана сыграл зловещую роль в судьбе Советского Союза, так и наше поражение в Сирии может сыграть весьма неблагоприятную роль для Российской Федерации.

Резонно возникает вопрос - зачем мы вообще ввязались в этот конфликт? Ведь в 2013 году Кремль уже сдавал режим Асада, отозвав из Сирии наших военных специалистов и, по сути, прекратив военно-техническое сотрудничество с ним.

А ведь на тот момент ситуации для борьбы с мятежниками была намного перспективней...

«Чтобы отвлечь внимание российского общества от происходящего на Украине...»

Так зачем же через три года мы опять ввязались в эту гражданскую войну, когда ситуация там стала практически безнадежной?

Объяснения по поводу «борьбы с мировым терроризмом на дальних рубежах» выглядят весьма неуклюже...

Думаю, что все-таки главным была надежда на «маленькую победоносную войнушку» в Сирии с тем, чтобы отвлечь внимание российского общества от происходящего на Украине и в Новороссии.

В результате этой «мудрой» политики уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями двух крупнейших поражений нашей страны - на Украине и в Сирии. Но кто ответит за это!?