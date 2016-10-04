Госдума анонсировала ответ на приостановку переговоров по сирийскому конфликту со стороны США

В связи с разрывом сотрудничества со стороны Соединенных Штатов по вопросу урегулирования сирийского конфликта Госдума РФ может принять соглашение о бессрочном размещении российских самолетов на сирийских аэродромах.

Депутат нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий заявил, что России следует принять контрмеры в связи с позицией Вашингтона. Рассмотрение соглашения о размещении российской авиагруппы может состояться уже в конце этой недели. Слуцкий также отметил, что приостановка сотрудничества с США не повлияет на оказание Сирии помощи в урегулировании конфликта.

Константин Косачев, возглавляющий международный комитет Совета Федерации, заявил, что в случае принятия соглашения Думой его рассмотрение в сенате состоится уже 12 октября.

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