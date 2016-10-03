США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии

3 октября Соединенные Штаты Америки прекратили с Россией двустороннее сотрудничество по перемирию в Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя государственного департамента Джона Кирби.

Причиной этого решения в Америке называют «несоблюдение Россией своих обязательств». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты отзывают персонал, который должен был работать по реализации перемирия в Сирии. При всем том США продолжат использовать военные контакты с Россией, чтобы избежать конфликтов в воздухе.

Джон Кирби заявляет, что Америка «не жалела усилий на переговоры» и ей это решение далось «нелегко».