Власти США объяснили авиаудар, при котором погибли более 60 сирийских военных

Постпред США при ООН Саманта Пауэр объяснила авиаудар, при котором в субботу, 17 сентября, в в Сирии в городе Дейр-эз-Зор погибли 62 сирийских военных, ошибкой и неверными данными разведки.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в минувшую субботу в период с 17:00 по 17:50 было нанесено четыре авиаудара в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор. По словам российского генерала, два самолета F-16 и два A-10 вошли в воздушное пространство Сирии со стороны иракской границы.

По данным Минобороны РФ, погибли 62 военнослужащих сирийской армии, около 100 человек были ранены.

Позднее СБ ООН по запросу России провел экстренное заседание в связи с ударом по сирийским войскам, нанесенным коалицией во главе с США. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля 2016 года, а также обязательства, данные сирийским властям, когда американцы начали военную кампанию в САР.

На заседании СБ ООН Россия и США обменялись упреками.