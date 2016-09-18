Саманта Пауэр пристыдила Марию Захарову

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Саманта Пауэр пристыдила официального представителя МИД России Марию Захарову за заявление о том, что США защищают боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По словам Саманты Пауэр, США возглавляют коалицию из 67 стран, чтобы уничтожить группировку ИГ, и за последнее время боевики этой организации потеряли контроль над 40 процентами своей территории. "Российский представитель, как мне кажется, сказала, что мы могли быть сопричастны к попытке защитить ИГ. Реально? Эта группировка отрезала головы гражданам США", — сказала американский дипломат.

"И этому представителю, который сделал предположение о сопричастности, действительно должно быть стыдно", — подчеркнула Пауэр.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что американские власти боятся обнародовать соглашение по Сирии, так как мировой общественности станет понятно, что часть договоренностей не исполняется и чья это вина.

Читайте также:

Виталий Чуркин рассказал, что скрывали США в договоре по Сирии