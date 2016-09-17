Путин считает, что США боятся обнародовать соглашение по Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что американские власти боятся обнародовать соглашение по Сирии, так как мировой общественности станет понятно, что часть договоренностей не исполняется, и кто что не исполняет.

По словам российского лидера, была достигнута договоренность о том, что должны быть разведены "Джебхат ан-Нусра" и иже с ней и показано, где они находятся, показано, где находятся так называемые здоровые силы. Как отметил Путин, сейчас видно не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а видны попытки перегруппироваться у этих террористов", — передает РИА Новости.

В минувшую пятницу, 16 сентября, встреча Совбеза ООН по Сирии была отменена по инициативе США и России. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин объяснил, что встречу отменили, потому что Белый дом не готов поделиться документами с членами СБ и обнародовать детали соглашения по Сирии. Дипломат сомневается, что резолюция СБ ООН в его поддержку будет принята.

Читайте также:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, почему власти США отказались раскрыть Совету Безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии.

Новости по теме "В мире"