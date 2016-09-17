Захарова объяснила, почему США скрывают соглашения с Россией по Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, почему власти США отказались раскрыть Совету Безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии.

Захарова прокомментировала сообщение западных СМИ о том, что Вашингтон объяснил отказ раскрыть Совбезу ООН согласованные с Россией документы по Сирии соображениями безопасности. Она призвала вдуматься в фразу "по соображениям безопасности". "Чьей безопасности? Сирийской армии? Точно нет. Асада и его правительства? Тем более. Гуманитарщиков и ооновцев? ... Обычных граждан Сирии, которые не встали под знамена террористических ячеек, а пытаются выжить в этом аду?", - пишет Захарова в соцсети "Фейсбук" и объясняет, что "они уже скоро 6 лет как в аду, и всё это время Вашингтон о них вообще не думал". "Остается одно - эта пресловутая умеренная оппозиция и те боевые группировки, которые , по мнению Вашингтона, ещё нельзя назвать террористическими. Вот именно их безопасность и является причиной непубликации документов", - пояснила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова подметили, что в правилах Белого дома есть привычка, "призывать к открытости, обвинять в нарушении свободы слова, сливать всё налево и направо, преследовать за раскрытие судьбоносной правды", но "не публиковать соглашения, от выполнения которых во многом зависит жизнь целого народа".

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