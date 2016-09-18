Виталий Чуркин рассказал, что скрывали США в договоре по Сирии

Постпред России при ООН Виталий Чуркин в минувшую субботу сообщил журналистам детали сделки по Сирии, которые согласовали министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Ранее США отказались публиковать детали достигнутых договоренностей, а это стало препятствием для принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку российско-американских договоренностей.

Виталий Чуркин назвал причины, по которым Вашингтон отказался поделиться с общественностью деталями сделки по Сирии «непонятными» и зачитал выдержки из этих документов, после чего понятным стало многое.

Для того, чтобы поделиться с журналистами содержанием этих документов, Чуркин покинул экстренную встречу СБ ООН, которую Россия созвала после ударов коалиции во главе с США по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор. Российский дипломат назвал эту операцию американских военных «безрассудной».

Постпред напомнил СМИ, что ключевым моментом договоренностей с Вашингтоном является вопрос по разграничению территорий, которые контролируют "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические группировки) и так называемые умеренные вооруженные оппозиционные силы.

Чуркин пояснил, что достигнутые договоренности предполагали именно совместную работу, начало которой было запланировано на 19 сентября. Вместо этого американская сторона решила самостоятельно провести операцию против тех, кого считает боевиками, не дождавшись координации своих действий с российской стороной. Но не смотря на такое «безрассудство» Вашингтона, российский дипломат отметил, что на российско-американских договоренностях крест ставить не следует.