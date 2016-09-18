Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Виталий Чуркин сообщил, что постпред США Саманта Пауэр отказалась слушать выступление российской делегации на встрече Совбеза по Сирии.

По словам Виталия Чуркина, Саманта Пауэр повела себя возмутительно. Он рассказал, что Пауэр сразу начала критиковать Россию перед журналистами. Чуркин покинул зал совещаний, так как ему было неинтересно слушать американского дипломата.

"Когда собрались консультации, я стал делиться своими озабоченностями с членами Совета. Как выяснилось, Пауэр вышла к прессе и, не слушая меня, начала критиковать и ругать во всем Россию", - сообщил Чуркин.

По словам Виталия Чуркина, Пауэр назвала инициативу России по созыву заседания "циничной и лицемерной выходкой". В зал постпред США вернулась после выступления российской делегации и заявила, что "ей неинтересно слушать", что будет говорить Чуркин.

Также Саманта Пауэр признала, что вечером в субботу, 17 сентября, самолеты возглавляемой США коалиции атаковали позиции сирийской армии. В результате погибли 62 военнослужащих, около 100 получили ранения.

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