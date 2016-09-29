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СМИ: сотрудничество США и России по Сирии скоро прекратится

29 сентября 2016, 19:24 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: сотрудничество США и России по Сирии скоро прекратится
globallookpress.com

Агентство Reuters сообщает о скором разрыве сотрудничества США и России по Сирии. Известно, что уже 29 сентября Вашингтон объявит Москве о прекращении дипломатического сотрудничества по этому вопросу. 

США могут в любой момент известить Россию о прекращении сотрудничества по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора между руководителем МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри последний предупредил о возможности прекращения  сотрудничества с Россией в Сирии.

Представитель американской стороны уточнил, что сотрудничество прервется, если Россия не прекратит наступление сирийской армии в городе Алеппо и не прекратит огонь. Сирийская армия наступление продолжает…

 

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