Лавров: похоже, армия США не слушается Обаму

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что военные США, видимо, не слишком слушаются своего главнокомандующего. По его словам, на встрече с Путиным в Китае Обама подтвердил, что нацелен на взаимодействие с РФ по Сирии.

"Видимо, военные не слишком слушаются верховного главнокомандующего", — сказал Лавров в эфире телеканала НТВ.

Глава МИД отметил, что после ударов по гумконвою в Сирии 19 сентября Россия требовала провести расследование, а "мой хороший партнер Джон Керри, на него это не очень похоже, заявил, что расследование можно провести, но мы знаем, кто это сделал — сирийская армия или Россия, но в любом случае, виновата Россия". По словам министра, Керри "припекло сильно", поскольку он все время подвергается критике со стороны американских военных.

Как подчеркнул политик, заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 25 сентября, было созвано для того, чтобы отвлечь внимание от бомбардировки, произошедшей под Дейр эз-Зором. Кроме того, министр отметил, что Россия не может всецело доверять американской коалиции.

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