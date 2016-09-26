Кремль назвал неприемлемым тон заявлений Британии и США по Сирии

Заявления представителей США и Великобритании по Сирии, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН, могут навредить процессу урегулирования конфликта в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил неприемлемость тона риторики официальных представителей западных стран. Тем не менее, Москва готова «абстрагироваться от лишних эмоций».

В настоящий момент российская сторона не видит смысла в проведении встречи по сирийскому вопросу на высшем уровне, поскольку ситуация с урегулированием «слишком аморфная», добавил Песков.

Как ранее сообщалось, заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийской провинции Алеппо было экстренно созвано по инициативе США, Франции и Великобритании в воскресенье.

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Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что РФ и Иран станут «соучастниками военных преступлений» в Алеппо, если они не изменят свои действия в Сирии.

Россия виновата в затягивании войны в Сирии и в ухудшении ситуации в стране, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Всё верно, кроме двух слов: вместо "Россия" нужно поставить "Великобритания", а вместо "Сирия" - "Ирак"", - ответила на это Мария Захарова в соцсети.