Путин назвал Египет приоритетным партнером и надежным другом России

Президент России Владимир Путин встретился в Ханчжоу с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Известно, что политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных областях.

В ходе беседы Путин заметил, что Египет для России является приоритетным партнером, а также "давним и надежным другом", сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что у РФ и Египта богатая история взаимодействия и сотрудничества, к тому же, в последнее время двусторонние отношения стали более плодотворными и интересными. Он добавил, что в центре внимания всегда лежат вопросы экономического взаимодействия.