Обама рассказал Путину о связи санкций и минских соглашений

Американский президент Барак Обама заявил, что санкции, введенные против Москвы, не отменит, пока не будут выполнены минские соглашения.

Об этом лидер Америки заявил на пресс-конференции в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассказывая о встрече с российским главой государства Владимиром Путиным, Обама подчеркнул, что существуют минские договоренности, которые, тем не менее, не выполняются. Обама отметил, что ясно дал понять - пока минские соглашения не будут выполнены, США санкции снимать не будет.

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