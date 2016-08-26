Словакия выступает за отмену санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз высказался о необходимости отмены санкций Запада против России.

Он считает, что эти меры совершенно бесполезны, кроме того, они вредят как России, так и Евросоюзу. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.



Он отметил, что настал час смотреть на санкции с рациональной точки зрения и признать. что они наносят ущерб России и Европе.

Фицо подчеркнул, что санкции не принесли совершенно никакой пользы для решения проблем, на которые призваны были повлиять.

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