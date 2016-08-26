Словакия получила партию бронеавтомобилей "Тигр" от российской "Военно-промышленной компании".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ВПК Александра Красовицкого.

В интервью агентству Красовицкий пояснил, что в Словакию была поставка полицейских "Тигров". Такие же машины - они сейчас называются СБМ ВПК­233136 - были поставлены внутреннему заказчику, в структуры МВД России.

Гендиректор отметил, что были и другие заказчики, однако они пожелали остаться неизвестными. Они реализуют "Тигров" под своими брендами и ставят на них различное оружие.

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