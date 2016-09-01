Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский ответил на свое включение в санкционный список Минфина США.

Он подчеркнул, что другие крымские чиновники, оказавшиеся в этом списке, - "русская дрим-тим", передает "Лента.ру".

Полонский подчеркнул, что рад быть членом этой "дрим-тим". Он отметил, что данная команда ещё не раз "надерет задницу этим вершителям человеческих судеб, коими они себя возомнили".

Напомним, в обновленный черный список Минфина США попали десять членов Совета министров Республики Крым, а также руководителей республиканских управлений силовых ведомств.