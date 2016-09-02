Песков уклонился от ответа на вопрос о поездке Путина на похороны Каримова

В пятницу, 2 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о поездке Владимира Путина на похороны президента Узбекистана Ислама Каримова.

Песков на вопрос журналистов о том, поедет ли Путин на похороны Каримова в Узбекистан, если слухи о кончине политика окажутся правдивыми, ответил уклончиво. "Я считаю неприемлемой сослагательную форму", - передает слова пресс-секретаря главы государства портал "Газета.Ru".

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что сразу три дипломатических источника подтвердили смерть президента Узбекистана.

Читайте также:

Издание The Guardian бесит отсутствие точной информации о судьбе Каримова



