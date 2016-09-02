Издание The Guardian бесит отсутствие точной информации о судьбе Каримова

Издание The Guardian раздражает отсутствие точной и правдивой информации о судьбе президента Узбекистана Ислама Каримова.

Журналисты пишут, что состояние политика окутано тайной и туман не рассеивается уже несколько дней. Авторы The Guardian цитируют Бенджамина Франклина, который когда-то сказал, что ни о чем в мире нельзя сказать с уверенностью, кроме смерти и налогов - но даже это утверждение попадает под сомнение в Узбекистане.

По мнению издания, отсутствие четких данных о том, жив Каримов или нет, является показательным примером диктаторского режима - власти страны якобы опасаются восстания и для этого вводят население в заблуждение. Предполагается, что это продлиться до тех пор, пока не будет разработана приемлемая схема передачи власти.

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