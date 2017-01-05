В аварию на Чуйском тракте под Новосибирском попали два пассажирских автобуса, грузовая «ГАЗель» и внедорожник «Ауди». ДТП случилось 4 января ночью на 240-м километре трассы, пострадало не менее 32 человек.

ДТП на Чуйском тракте произошло на границе районов Косихинский и Первомайский около 20.15 4 января, пишет портал НГС.

В аварии погибло три человека, 29 пассажиров получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Сообщается, что причиной столкновения мог стать маневр одного из автобусов: водитель попытался обогнать впереди идущую машину и не справился с управлением. Свидетели ДТП отмечают, что дорога в месте аварии была очищена, но оставалась опасно скользкой.