На трассе под Ханты-Мансийском произошло страшное ДТП, в котором погибло десять человек, девять из которых – дети. В аварию попал пассажирский автобус, который столкнулся с грузовиком и двумя легковушками.

Авария произошла в 31 километре от столицы ХМАО Ханты-Мансийска, передает ТАСС. По сведениям очевидцев, погибло 10 человек, 9 из которых дети.

На 926-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск пассажирский автобус с детьми совершил столкновение с грузовиком и еще двумя легковыми автомобилями. В автобусе из 32 пассажиров только трое были взрослыми, остальные – дети в возрасте 12 – 14 лет.

Сообщается, что автобус ехал в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска. Водитель на 926-м километре не справился с управлением и автобус занесло под встречный автопоезд. По данным регионального МВД, в ДТП погибли шестеро детей и двое взрослых. Точных данных по количеству раненых пока нет.

На ликвидации аварии работает 50 спасателей и 15 единиц спецтехники.