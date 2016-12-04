Ранее «АН-онлайн» сообщали о трагедии в ХМАО, где в крупном ДТП погибли дети. Сейчас стали известны подробности той аварии. На 926-м километре автотрассы Тюмень - Ханты-Мансийск автобус с детьми попал в ДТП.

По уточненным данным, ДТП унесло жизни десяти детей и двоих взрослых, передает ТАСС. Известно, что водитель автобуса, в котором детская команда по акробатике возвращалась с соревнований, не справился с управлением и машину занесло. При заносе в автобус врезался автопоезд и два легковых автомобиля.

В ДТП пострадало 24 человека. Все раненые доставлены в окружную больницу Ханты-Мансийска. Состояние 20 раненых врачи оценивают как «среднее», а четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

На место аварии стали прибывать родители детей-спортсменов. Санавиация ХМАО приведена в повышенную готовность. Следственный комитет ХМАО начал расследование инцидента. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил на место ДТП лучших криминалистов, - они уже вылетели в ХМАО. Дело находится под пристальным контролем Прокуратуры. На месте ДТП также присутствует лично начальник ГИБДД РФ Виктор Нилов.