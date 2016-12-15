Умерли в один день: в Новосибирске расследуют таинственную смерть супругов

Молодую супружескую пару обнаружили мертвыми, причина смерти не установлена. Следователи Новосибирской области расследуют необычное дело. Трупы молодых мужчины и женщины были обнаружены в их квартире.

Инцидент произошел в селе Криводановка, что находится под Новосибирском, еще 9 декабря. Но следственный отдел сообщает об этом только сегодня. Следствие просит всех, кто что-либо знает о погибших молодых людях, сообщить об этом правоохранителям.

На трупах супружеской пары (оба -1980 года рождения) не было никаких признаков насильственной смерти. Трупы случайно обнаружила соседка, когда шла на работу. Следствие проводит доследственную проверку факта гибели людей.

Село Криводановка попадало в сводки МВД в ноябре текущего года из-за убийства и изнасилования школьницы.